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Синнер: «Сравнение с Агасси — огромный комплимент для меня»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на то, что его сравнивают с победителем восьми турниров «Большого шлема» Андре Агасси.

«Сравнение с Агасси — огромный комплимент для меня», — приводит Sportskeeda слова Синнера.

Также он поделился мыслями об Уимблдоне, который пройдет в 2023 году.

«Я никогда не выигрывал матч на траве, и у меня было мало опыта. Но я обыграл очень сильных игроков, таких как Вавринка, Изнер и Алькарас, прежде чем уступил в пяти сетах Джоковичу, который выиграл турнир в седьмой раз.

Мы поработали над моим броском, подачей и залпом. Важно понимать, в какой момент их использовать. Вот почему я не могу дождаться начала нового сезона", -добавил итальянец.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля. Победителем турнира в 2022 году стал серб Новак Джокович, который в финале обыграл австралийца Ника Кирьоса.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-jannik-sinner-reacts-comparison-andre-agassi-opens-wimbledon-dream?key1=newsnowltennis
Теннис
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