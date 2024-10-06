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Синнер опроверг слухи о помолвке с Калинской

Сергей Разин
корреспондент
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Янник Синнер и Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал слухи о том, что он сделал предложение россиянке Анне Калинской.

Янник Синнер и&nbsp;Анна Калинская. Синнер сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке. Россиянка согласилась

«Для меня это тоже было новостью, честно говоря (смеется). Нет, я не спрашивал и ничего не произошло», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее Калинская также опровергла информацию о предстоящей свадьбе.

5 октября итальянское издание Corriere dello Sport со ссылкой на журнал DiPiu сообщило, что Синнер сделал предложение Калинской после завершения US Open.

23-летний итальянец в мае подтвердил, что находится в отношениях с 25-летней россиянкой.

Анна Калинская
Янник Синнер
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