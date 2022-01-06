Синнер обыграл Сафиуллина и вывел Италию вперед в матче с Россией

Итальянский теннисист Янник Синнер победил россиянина Романа Сафиуллина (7:6 (8:6), 6:3) в рамках матча группового турнира ATP Cup.

Матч продолжался один час и 57 минут. Синнер сделал 11 эйсов при двух двойных ошибках и двух реализованных брейк-пойнтах. У его соперника четыре эйса, две двойные и один успешный брейк-пойнт.

Италия повела со счетом 1:0. В следующем матче россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Маттео Берреттини.