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Сегодня, 17:15

Синнер обыграл Марожана и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер в 1/8 финала турнира в Галле (Германия) обыграл венгра Фабиана Марожана со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. На счету 22-летнего итальянца 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

В четвертьфинале Синнер встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 255 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3

Янник Синнер
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