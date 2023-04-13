Синнер обыграл Хуркача в третьем круге турнира в Монте-Карло
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл поляка Хуберта Хуркача (3:6, 7:6 (8:6), 6:1) в третьем круге турнира в Монте-Карло.
В четвертом круге Синнер сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 16).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Янник Синнер (Италия, 7) — Хуберт Хуркач (Польша, 10) — 3:6, 7:6 (8:6), 6:1
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