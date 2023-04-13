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Сегодня, 14:42

Синнер обыграл Хуркача в третьем круге турнира в Монте-Карло

Виктория Кравченко
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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл поляка Хуберта Хуркача (3:6, 7:6 (8:6), 6:1) в третьем круге турнира в Монте-Карло.

В четвертом круге Синнер сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 16).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 7) — Хуберт Хуркач (Польша, 10) — 3:6, 7:6 (8:6), 6:1

Теннис
Хуберт Хуркач
Янник Синнер
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