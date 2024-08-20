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Сегодня, 04:15

Синнер — Тиафо: «Рад снова видеть, как ты играешь на таком уровне»

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер обратился к американцу Фрэнсису Тиафо после победы в финале турнира в Цинциннати (7:6 (7:4), 6:2).

«Очень рад снова видеть, как ты играешь на таком уровне. Я знаю, что у тебя был очень тяжелый прошлый год. Ты делаешь очень хороший прогресс. Желаю тебе удачи в Нью-Йорке», — сказал Синнер после матча.

Для первой ракетки мира это пятый титул в 2024 году: ранее Синнер выиграл турниры в Роттердаме, Майами, Халле, а также Australian Open.

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