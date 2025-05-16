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16 мая 2025, 10:59

Синнер — о победе над Руудом: «Невероятный матч, но нет причин расслабляться»

Сергей Ярошенко

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал разгромную победу над норвежцем Каспером Руудом в четвертьфинале «мастерса» в Риме (6:0, 6:1).

«Я очень рад находиться здесь и рад тому уровню, который я смог показать против Рууда. Я тщательно подготовился к матчу, зная, что игра против него вечером на этом корте пойдет мне на пользу. Все прошло замечательно. Для меня это был невероятный матч. В любом случае нет причин расслабляться, потому что все меняется очень быстро и дальше нас ждет еще одна большая битва», — приводит слова Синнера Punto de Break.

В полуфинале турнира в столице Италии 23-летний Синнер сыграет с американцем Томми Полом.

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Теннис
Каспер Рууд
Янник Синнер
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