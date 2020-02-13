Синнер на турнире в Роттердаме обыграл 10-ю ракетку мира Гоффена
15:18
Бельгиец Давид Гоффен, который является 10-й ракеткой мира, не смог выйти в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Голландия). В матче второго круга он уступил итальянцу Яннику Синнеру — 6:7 (7:9), 6:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа.
В 1/4 финала Синнер сыграет с испанцем Пабло Карреньо Бустой.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 2 013 855 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, WC) — Давид Гоффен (Бельгия, 4) — 7:6(9:7), 7:5
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