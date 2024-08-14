Синнер вышел в третий круг «мастерса» в Цинциннати
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл американца Алекса Микельсена во втором круге «мастерса» в Цинциннати.
Матч завершился со счетом 6:4, 7:5. Спортсмены провели на корте 1 час 52 минуты.
В третьем круге 1-я ракетка мира сыграет с победителем матча Себастьян Баэс (Аргентина) — Джордан Томпсон (Австралия).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс Микельсен (США, Q) — 6:4, 7:5
Первый круг
Макс Перселл (Австралия, WC) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 7:6 (7:1)
Хольгер Руне (Дания, 15) — Маттео Берреттини (Италия, WC) — 2:6, 6:1, 6:4
Нуну Боржеш (Португалия, Q) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:4, 3:6, 6:1
Стефанос Циципас (Греция, 9) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 4:6, 6:4, 6:3
Фабиан Марожан (Венгрия) — Корантен Муте (Франция, Q) — 6:4, 7:6 (7:2)