Синнер победил Марожана в четвертьфинале турнира в Пекине

Итальянский теннисист Янник Синнер победил венгра Фабиана Марожана в матче четвертьфинале турнира в Пекине — 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. 24-летний Синнер 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 25-летнего Марожана 3 эйса, 3 двойных ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В полуфинале Синнер сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:1, 7:5