29 сентября, 10:50

Синнер победил Марожана в четвертьфинале турнира в Пекине

Павел Лопатко
Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Итальянский теннисист Янник Синнер победил венгра Фабиана Марожана в матче четвертьфинале турнира в Пекине — 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. 24-летний Синнер 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 25-летнего Марожана 3 эйса, 3 двойных ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В полуфинале Синнер сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:1, 7:5

Теннис
Алекс де Минаур
Янник Синнер
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Чесноков назвал предупреждение Медведева худшим судейским решением года: «Если он идиот, то это надолго»
Тин — о поражении от Синнера: «Поздравляю Янника с очередным титулом»
Тренер Сервара рассказал, что не жалеет о решении прекратить работу с теннисистом Медведевым
Синнер в двух сетах обыграл Тина в финале турнира в Пекине
Хачанов и Рублев упустили титул в парном финале Пекина. Не справились с победителями Открытого чемпионата Австралии
Хачанов и Рублев проиграли Хелиовааре и Паттену финале парного турнира в Пекине
