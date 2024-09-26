Синнер вышел во второй круг турнира в Пекине

Первая ракетка мира Янник Синнер в первом круге турнира в Пекине обыграл чилийца Николаса Харри со счетом 4:6, 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. На счету 23-летнего итальянца эйс, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Синнер встретится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Николас Харри (Чили) — 4:6, 6:3, 6:1