Синнер вышел во второй круг турнира в Пекине
Первая ракетка мира Янник Синнер в первом круге турнира в Пекине обыграл чилийца Николаса Харри со счетом 4:6, 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 56 минут. На счету 23-летнего итальянца эйс, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Во втором круге Синнер встретится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 720 165 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Николас Харри (Чили) — 4:6, 6:3, 6:1
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