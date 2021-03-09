Синнер, Гастон и Руусувуори вышли во второй раунд турнира в Марселе

На турнире АТР в Марселе (Франция) состоялись матчи первого раунда. Итальянец Янник Синнер, француз Юго Гастон и финн Эмиль Руусувуори пробились во второй круг.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 334 240 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Янник Синнер (Италия, 5) — Грегуар Баррер (Франция) — 7:6, 6:7, 7:5

Юго Гастон (Франция, WC) — Деннис Новак (Австрия) — 3:6, 6:4, 6:1

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Йошихито Нишиока (Япония, 8) — 6:2, 4:2 отказ 2-го игрока