Синнер отдал два гейма Галану во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Цинциннати.

Итальянец во втором круге обыграл колумбийца Даниэля Галана со счетом 6:1, 6:1. Матч длился 1 час.

Синнер за выход в четвертый круг «мастерса» сыграет с победителем матча Себастьян Баэс (Аргентина) — Габриэль Диалло (Канада, 30).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия, Q) — 6:1, 6:1