Синнер отдал два гейма Галану во втором круге «мастерса» в Цинциннати
Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Цинциннати.
Итальянец во втором круге обыграл колумбийца Даниэля Галана со счетом 6:1, 6:1. Матч длился 1 час.
Синнер за выход в четвертый круг «мастерса» сыграет с победителем матча Себастьян Баэс (Аргентина) — Габриэль Диалло (Канада, 30).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия, Q) — 6:1, 6:1
