Синнер вышел в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер в третьем круге турнира в Цинциннати обыграл канадца Габриэля Диалло со счетом 6:2, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. На счету 23-летнего итальянца 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В 1/8 финала Синнер сыграет с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Томми Пол (США).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Габриэль Диалло (Канада, 30) — 6:2, 7:6 (8:6)