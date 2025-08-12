Теннис
12 августа, 05:05

Синнер вышел в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер в третьем круге турнира в Цинциннати обыграл канадца Габриэля Диалло со счетом 6:2, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. На счету 23-летнего итальянца 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В 1/8 финала Синнер сыграет с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Томми Пол (США).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Габриэль Диалло (Канада, 30) — 6:2, 7:6 (8:6)

Янник Синнер
  • Кот-матрос

    Допингёрам всегда везёт, можно спросить у Надаля.

    12.08.2025

  • nikola mozaev

    Во втором своём матче на турнире Синнер уже не был похож на непобедимого монстра. В первом сете он начал со счёта 0:2, умудрившись сделать 3 двойные ошибки на своей подаче. Далее Янник записал Диалло скрытую баранку, правда в этом ему здорово помог молодой канадец. А во втором сете Диалло дотерпел до ТБ, на котором чуть больше повезло Яннику.

    12.08.2025

