Синнер вышел в четвертый круг «мастерса» в Риме
Итальянец Янник Синнер пробился в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Риме.
Первая ракетка мира в третьем круге победил нидерландца Йеспера де Йонга со счетом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 30 минут.
За выход в четвертьфинал Синнер сыграет с Франсиско Черундоло (Аргентина, 17).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) — 6:4, 6:2
Новости