Синнер вышел в четвертый круг «мастерса» в Риме

Итальянец Янник Синнер пробился в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Риме.

Первая ракетка мира в третьем круге победил нидерландца Йеспера де Йонга со счетом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 30 минут.

За выход в четвертьфинал Синнер сыграет с Франсиско Черундоло (Аргентина, 17).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) — 6:4, 6:2