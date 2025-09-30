Синнер победил Де Минаура и вышел в финал турнира в Пекине
Итальянский теннисист Янник Синнер в полуфинале турнира в Пекине обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:3, 4:6, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету 24-летнего итальянца 7 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
В финале Синнер встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Лернер Тин (США).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 4 016 050 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — 6:3, 4:6, 6:2
