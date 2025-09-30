Теннис
30 сентября, 11:32

Синнер победил Де Минаура и вышел в финал турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер в полуфинале турнира в Пекине обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:3, 4:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету 24-летнего итальянца 7 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В финале Синнер встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Лернер Тин (США).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — 6:3, 4:6, 6:2

Алекс де Минаур
Янник Синнер
  • nikola mozaev

    В финале Синнер будет бить Тина, а Даниил этой участи избежал.

    30.09.2025

  • Albi

    Хотел посмотреть матч Тьен-Медведев. Что изображает на крте Медведев? Кривляка. Если травмировался - откажись. Тьфу.

    30.09.2025

  • vladmad_75

    Допингист снова в финале. Что уже давно не вызывает удивления. Так что даже если Даня выйдет в финал, то ничего ему там, увы, не светит (

    30.09.2025

  • ValeraK

    Медведев может и проиграть, если не посоветуется с Черчесовым!)

    30.09.2025

  • Sinaron

    Дане нужно ещё вьетнамца пройти.

    30.09.2025

  • Nick

    Допинг

    30.09.2025

  • Алехандрохорс

    Нормуль. А то, когда Алекс второй сет забрал, подумалось не судьба Дане с Роботом в финале схлестнуться (не прогноз). Ан нет. Всё идёт как должно...)

    30.09.2025

    • Даниил Медведев — Лернер Тин: трансляция матча турнира ATP в Пекине онлайн

    Веснина — о полуфинале Медведева: «Будет символично обыграть Тина, с которого у Дани начался спад»

