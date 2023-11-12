Четвертая ракетка мира Янник Синнер (Италия) и шестой номер мирового рейтинга Стефанос Циципас (Греция) скрестят ракетки в матче Итогового турнира АТР в воскресенье, 12 ноября. Игра пройдет на арене «Пала Альпитур» в Турине (Италия) и начнется в 16.30 по московскому времени.

Официальной трансляции в России не будет. Смотреть игру бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

ATP Finals в 2023 пройдет с 12 по 19 ноября. Групповой этап состоятся с 12 по 17 ноября. Игры полуфинала пройдут 18 ноября. Финальный матч запланирован на 19 ноября.

Основную информацию об Итоговом турнире сезона читайте на сайте «СЭ».

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