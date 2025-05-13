Синнер вышел в четвертьфинал «мастерса» в Риме
Итальянец Янник Синнер стал четвертьфиналистом турнира серии ATP 1000 в Риме.
В четвертом круге первая ракетка мира победил аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 7:6 (7:2), 6:3. Матч длился 2 часа 18 минут.
Соперником Синнера станет победитель матча Каспер Рууд (Норвегия) — Хауме Мунар (Испания).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 17) — 7:6 (7:2), 6:3
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