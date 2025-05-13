Синнер вышел в четвертьфинал «мастерса» в Риме

Итальянец Янник Синнер стал четвертьфиналистом турнира серии ATP 1000 в Риме.

В четвертом круге первая ракетка мира победил аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 7:6 (7:2), 6:3. Матч длился 2 часа 18 минут.

Соперником Синнера станет победитель матча Каспер Рууд (Норвегия) — Хауме Мунар (Испания).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 17) — 7:6 (7:2), 6:3