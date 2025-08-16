Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

16 августа, 23:37

Синнер стал финалистом «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Итальянец Янник Синнер вышел в финал турнира серии ATP 1000 в Цинциннати.

В полуфинале первая ракетка мира обыграл француза Теранса Атмана (136-я ракетка) со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Матч длился 1 час 27 минут.

Синнер в игре за трофей встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Александр Зверев (Германия). Второй полуфинал состоится в ночь на 17 августа, начало — около 01.00 мск.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Теранс Атман (Франция, Q) — 7:6 (7:4), 6:2

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Янник Синнер
Читайте также
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Главное
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Правительство утвердило правило урегулирования коммерческих мест в вузах
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Бойцы ВС РФ взяли в плен группу солдат ВСУ под Северском
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Viktor Freond

    много волновался, много дурацких ошибок было, если это убрать, то согласен, неплох

    17.08.2025

  • hant64

    У этих мальчонков всего год разницы в возрасте. Но по опыту Синнер, конечно, удав, а Атман - кролик.

    17.08.2025

  • hant64

    Я чаще тоже без звука, но иногда слушаю всякий бред комментаторский)).

    17.08.2025

  • hant64

    Я и там иногда смотрю, у меня нет каких-либо обязательных предпочтений.

    17.08.2025

  • pupkin-221

    На его месте должен был быть Даня из Монако !:laughing::laughing::laughing:

    17.08.2025

  • rusfеd 2.0

    есть же tennisbb с легальными трансляциями и нормальными комментаторами

    17.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Браво.)) Я думал только у меня Антоник вызывает дух мультяшного диснеевского пса-флегматика Друпи. А его сампрасовость - это за гранью... Я трансляцию на Прайме с его озвучкой смотрю так же, как с Губой - под фоновую музыку.

    17.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Задушил удав мальчонку... Не пожалел. Даже помучиться на втором тае не дал.

    17.08.2025

  • hant64

    Атман в первом сете удивил - ноунейм, а с первой ракеткой играл на равных. И это не преувеличение, именно на равных. Но во втором было видно, что подустал. Как сказал Антоник с Прайма, у парня определённо есть теннисное будущее. Соглашусь, хотя просто на дух не выношу этого сампрасоголового комментатора.:slight_smile:

    16.08.2025

    • Каливод не считает Хачанова сильнейшим российским теннисистом

    Синнер — о победе над Атманом в полуфинале турнира в Цинциннати: «Очень серьезное испытание»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости