Синнер стал финалистом «мастерса» в Цинциннати
Итальянец Янник Синнер вышел в финал турнира серии ATP 1000 в Цинциннати.
В полуфинале первая ракетка мира обыграл француза Теранса Атмана (136-я ракетка) со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Матч длился 1 час 27 минут.
Синнер в игре за трофей встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Александр Зверев (Германия). Второй полуфинал состоится в ночь на 17 августа, начало — около 01.00 мск.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Теранс Атман (Франция, Q) — 7:6 (7:4), 6:2
