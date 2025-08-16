Синнер стал финалистом «мастерса» в Цинциннати

Итальянец Янник Синнер вышел в финал турнира серии ATP 1000 в Цинциннати.

В полуфинале первая ракетка мира обыграл француза Теранса Атмана (136-я ракетка) со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Матч длился 1 час 27 минут.

Синнер в игре за трофей встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Александр Зверев (Германия). Второй полуфинал состоится в ночь на 17 августа, начало — около 01.00 мск.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Теранс Атман (Франция, Q) — 7:6 (7:4), 6:2