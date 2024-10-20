Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 00:15

Синнер обыграл Алькараса и стал победителем турнира «Шлем шести королей»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер в финале выставочного турнира «Шлем шести королей» обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету 23-летнего итальянца 5 эйсов и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. У 21-летнего испанца 2 эйса, 2 ошибки на второй подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Синнер стал победителем турнира «Шлем шести королей», который проходил в Саудовской Аравии. Первая ракетка мира получит за победу в финале 6 миллионов долларов.

Карлос Алькарас
Янник Синнер
Читайте также
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Пленный рассказал о подорвавшейся на собственном минном поле колонне ВСУ
Эксперт рассказала шаги для снижения налога на банковские вклады
Россиянка Бурлакова выиграла чемпионат мира по велотреку
Бывший капитан «Фулхэма» обвинила Мохаммеда Аль-Файеда в домогательствах
Шипачев побил рекорд и догнал Мозякина, а «Торпедо» променяли на «Манчестер». Что произошло в КХЛ 19 октября
Популярное видео
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Рублев рассказал, что избежал ампутации яичка: «Мне очень повезло, я подписал бумагу с согласием»
Медведев — о снятии с турнира в Вене: «В следующем году обязательно буду»
В ITIA выступили с заявлением о допинг-деле Синнера
Медведев снялся с турнира в Вене из-за травмы плеча
«Это было тотальное раздражение». Медведев шокирован разгромным поражением от Синнера
Медведев вновь не смог дать бой Синнеру, но заработал 1,5 миллиона
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости