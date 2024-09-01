Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:20

Халеп — о допинговом деле Синнера: «Ко всем спортсменам должно быть одинаковое отношение»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Отбывшая наказание за допинг румынка Симона Халеп отреагировала на ситуацию с оправданием первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после двух положительных допинг-тестов.

«Не думаю, что дело в защите. Я думаю, что дело в чем-то очень ясном и заметном. Это было оценено совершенно по-другому, а я очень много страдала. Я долго ждала, что считаю совершенно несправедливым. Ко всем спортсменам должно быть одинаковое отношение, независимо от того, являются они первой ракеткой мира или 200-й», — приводит слова Халеп spotmedia.ro.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. Несмотря на оправдание по делу о допинге, итальянец лишится призовых и рейтинговых очков за «мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.

После скандала с допингом первая ракетка мира уволил тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди.

Источник: https://spotmedia.ro/sport
Теннис
Янник Синнер
0
Читайте также
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
В московских школах изменят формат линеек к 1 сентября
Песков заявил о начале ответа России на атаки ВСУ в приграничье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
На месте крушения Ми-8 на Камчатке найдены 17 тел погибших
В России изменились правила расчета за сверхурочные часы работы
Популярное видео
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Медведев в шаге от Синнера. На US Open у Даниила все хорошо, и это пугает
Медведев вышел в четвертый круг US Open-2024
Джокович впервые за 7 лет завершит сезон без титулов на «Больших шлемах»
Джокович дорого заплатил за олимпийскую мечту. Он без титулов на «мейджоре» впервые с 2017 года
Джокович — о фаворитах US Open: «Если Попырин будет хорошо подавать, он сможет победить любого»
Джокович — о поражении от Попырина: «Я показывал худший теннис в своей жизни»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости