Халеп — о допинговом деле Синнера: «Ко всем спортсменам должно быть одинаковое отношение»

Отбывшая наказание за допинг румынка Симона Халеп отреагировала на ситуацию с оправданием первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после двух положительных допинг-тестов.

«Не думаю, что дело в защите. Я думаю, что дело в чем-то очень ясном и заметном. Это было оценено совершенно по-другому, а я очень много страдала. Я долго ждала, что считаю совершенно несправедливым. Ко всем спортсменам должно быть одинаковое отношение, независимо от того, являются они первой ракеткой мира или 200-й», — приводит слова Халеп spotmedia.ro.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. Несмотря на оправдание по делу о допинге, итальянец лишится призовых и рейтинговых очков за «мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.

После скандала с допингом первая ракетка мира уволил тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди.