Симон, Умбер и Попырин проиграли на старте турнира в Монпелье
19:58
Француз Ришар Гаске в первом круге домашнего турнира в Монпелье победил соотечественника Жиля Симона — 6:4, 6:4.
Также испанец Фелисиано Лопес победил француза Уго Умбера, а его соотечественник Адриан Маннарино обыграл Алексей Попырина. Два сета закончились со счетом 6:0.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 529 130 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ришар Гаске (Франция) — Жиль Симон (Франция) — 6:4, 6:4
Фелисиано Лопес (Испания) — Уго Умбер (Франция, 8) — 6:4, 6:1
Адриан Маннарино (Франция) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:0, 6:7 (7:9), 6:0
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