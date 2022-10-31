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Сегодня, 19:19

Швейцарец Хюслер стал соперником Хачанова во втором круге турнира в Париже

Иван Шитик
Корреспондент
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Швейцарец Марк-Андреа Хюслер вышел во второй круг теннисного турнира в Париже.

На старте соревнований он победил итальянца Янника Синнера — 6:2, 6:3.

Во втором круге Хюслер сыграет с представителем России Кареном Хачановым.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q) — Янник Синнер (Италия, 11) — 6:2, 6:3

Ришар Гаске (Франция, WC) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:3, 6:1

Лоренцо Музетти (Италия) — Марин Чилич (Хорватия, 15) — 6:4, 6:4

Тэйлор Фритц (США, 9) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 7:5, 6:2

Николоз Басилашвили (Грузия) — Кантен Алис (Франция, Q) — 6:3, 6:4

Карен Хачанов
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