Швейцарец Хюслер стал соперником Хачанова во втором круге турнира в Париже
Швейцарец Марк-Андреа Хюслер вышел во второй круг теннисного турнира в Париже.
На старте соревнований он победил итальянца Янника Синнера — 6:2, 6:3.
Во втором круге Хюслер сыграет с представителем России Кареном Хачановым.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q) — Янник Синнер (Италия, 11) — 6:2, 6:3
Ришар Гаске (Франция, WC) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:3, 6:1
Лоренцо Музетти (Италия) — Марин Чилич (Хорватия, 15) — 6:4, 6:4
Тэйлор Фритц (США, 9) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 7:5, 6:2
Николоз Басилашвили (Грузия) — Кантен Алис (Франция, Q) — 6:3, 6:4
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