Швейцарец Хюслер рассказал, какого он мнения о Хачанове

Швейцарский теннисист Марк-Андреа Хюслер прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером в первом круге турнира серии «Мастерс» в Париже (6:2, 6:3).

«У меня был отличный сезон... Я сыграл два хороших матча в квалификации, вышел сюда, и сегодня мне нечего было терять. Это помогло мне играть очень агрессивно. Конечно, это был не лучший его матч, но я должен был воспользоваться этим. Я действительно доволен победой», — цитирует Хюслера пресс-служба ATP.

Также он поделился мнением о своем следующем сопернике, которым станет россиянин Карен Хачанов.

«Карен, конечно, большой теннисист. Я уже однажды играл против него в Кубке Дэвиса и проиграл там в двух сетах. Честно говоря, каждого парня здесь трудно победить, я очень рад играть против них. Я здесь, чтобы сделать все, что в моих силах, и я очень уверен в своей игре. Думаю, что подача будет очень важна для нас обоих, так что давайте посмотрим, как все пройдет», — добавил швейцарец.

Хюслер сыграет с Хачановым 2 ноября. Начало матча — в 13.00 по московскому времени.