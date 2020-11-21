Шварцман: «Я горжусь этим сезоном. Хочу вновь попасть на Итоговый турнир»

Диего Шварцман поделился мнением о своем выступлении на Итоговом турнире ATP. Аргентинец проиграл все три матча на турнире, уступив Новаку Джоковичу, Александру Звереву и Даниилу Медведеву.

— Я горжусь проведенным сезоном, но чувствую, что могу играть сильнее и лучше, — приводит официальный сайт турнира слова Шварцмана. — Хочу вновь сыграть на Итоговом турнире. Впрочем, я понимаю, что для того, чтобы получить путевку на турнир в Лондон снова, нужно прогрессировать.

В рамках полуфинала Итогового турнира ATP пройдут матчи Доминик Тим — Новак Джокович и Даниил Медведев — Рафаэль Надаль.