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Шварцман стал последним полуфиналистом турнира в Буэнос-Айресе

05:24

Аргентинец Диего Шварцман переиграл испанца Хауме Мунара в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе. Следующим его соперником будет серб Миомир Кецманович.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 329 550 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диего Шварцман (Аргентина) — Хауме Мунар (Испания) — 6:2, 7:5

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/buenos/2021/

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