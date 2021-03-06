Шварцман стал последним полуфиналистом турнира в Буэнос-Айресе
05:24
Аргентинец Диего Шварцман переиграл испанца Хауме Мунара в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе. Следующим его соперником будет серб Миомир Кецманович.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 329 550 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Диего Шварцман (Аргентина) — Хауме Мунар (Испания) — 6:2, 7:5
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