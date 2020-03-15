Шварцман рассказал об общем чате топ-100 теннисистов
11:03
13-я ракетка мира Диего Шварцман рассказал об общем чате топ-100 теннисистов в WhatsApp.
— У теннисистов топ-100 есть чат в WhatsApp, туда очень часто пишет Новак Джокович. Также многие присылают туда различные мемы, связанные с коронавирусом, — приводит слова Шварцмана Club Octubre 947. — Мы смеемся все вместе.
Знаем, что ситуация осложняется, поэтому мы проголосовали за то, чтобы АТР приостановила соревнования.
Напомним, АТР отменила турнир в Индиан-Уэллсе. Было отмечено, что рассматривается возможность проведения в другие даты. Изначально соревнование должно было проходить с 12 по 22 марта.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020