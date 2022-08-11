Шварцман проиграл во втором круге турнира в Монреале
Аргентинский теннисист Диего Шварцман проиграл испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу в матче второго круга турнира в Монреале.
Также в третий круг вышли британец Кэмерон Норри и канадец Феликс Оже-Альяссим.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 573 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина, 12) — 6:4, 6:2
Кэмерон Норри (Великобритания, 9) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:1, 6:2
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Йосихито Нисиока (Япония) — 7:6 (8:6), 6:4
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