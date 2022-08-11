Шварцман проиграл во втором круге турнира в Монреале

Аргентинский теннисист Диего Шварцман проиграл испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу в матче второго круга турнира в Монреале.

Также в третий круг вышли британец Кэмерон Норри и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина, 12) — 6:4, 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания, 9) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:1, 6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Йосихито Нисиока (Япония) — 7:6 (8:6), 6:4