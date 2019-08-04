Шварцман обыграл Фритца в финале турнира в Лос-Кабосе

Аргентинский теннисист Диего Шварцман обыграл американца Тэйлора Фритца (7:6(8:6), 6:3) в финале турнира АТР в Лос-Кабосе (Мексика). Матч продолжался один час и 40 минут.
Аргентинец занимает 27-е место в рейтинге АТР. Для него это третий выигранный турнир в карьере.
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex
Призовой фонд 762 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Диего Шварцман (Аргентина, 3) - Тэйлор Фритц (США, 5) - 7:6(8:6), 6:3
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