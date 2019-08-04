Шварцман обыграл Фритца в финале турнира в Лос-Кабосе

Аргентинский теннисист Диего Шварцман обыграл американца Тэйлора Фритца (7:6(8:6), 6:3) в финале турнира АТР в Лос-Кабосе (Мексика). Матч продолжался один час и 40 минут.

Аргентинец занимает 27-е место в рейтинге АТР. Для него это третий выигранный турнир в карьере.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex

Призовой фонд 762 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Диего Шварцман (Аргентина, 3) - Тэйлор Фритц (США, 5) - 7:6(8:6), 6:3