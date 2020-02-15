Шварцман и Соуза вышли в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе
Аргентинец Диего Шварцман переиграл Пабло Куэваса в матче 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе. В полуфинале он встретился с португальцем Педру Соузой, который выиграл у бразильца Тиагу Монтейру.
В другом полуфинале сыграют аргентинец Хуан Игнасио Лондеро и норвежец Каспер Рууд.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 611 420 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Диего Шварцман (Аргентина, 1) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 5:7, 7:6 (13:11), 7:5
Педру Соуза (Португалия, LL) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 7:6 (7:5), 6:4
Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — Гвидо Пелья (Аргентина, 2) — 6:4, 7:6 (7:4)
Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Душан Лайович (Сербия, 3) — 7:5, 6:1
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