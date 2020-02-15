Шварцман и Соуза вышли в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинец Диего Шварцман переиграл Пабло Куэваса в матче 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе. В полуфинале он встретился с португальцем Педру Соузой, который выиграл у бразильца Тиагу Монтейру.

В другом полуфинале сыграют аргентинец Хуан Игнасио Лондеро и норвежец Каспер Рууд.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 611 420 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диего Шварцман (Аргентина, 1) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 5:7, 7:6 (13:11), 7:5

Педру Соуза (Португалия, LL) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 7:6 (7:5), 6:4

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — Гвидо Пелья (Аргентина, 2) — 6:4, 7:6 (7:4)

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Душан Лайович (Сербия, 3) — 7:5, 6:1