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Сегодня, 14:06

Штруфф вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, в котором сыграет с Рублевым или Хачановым

Мария Гусева
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Ян-Леннард Штруфф.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл норвежца Каспера Рууда в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 6:1, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Штруфф сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Рууда 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале турнира Штруфф сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Карен Хачанов (Россия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 6:1, 7:6 (8:6)

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
Каспер Рууд
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