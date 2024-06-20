Штруфф победил Циципаса во втором круге турнира в Галле
Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф во втором круге турнира в Галле обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. На счету 34-летнего немца 8 эйсов, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнтов из 3.
В четвертьфинале Штруфф встретится с итальянцем Янником Синнером.
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 255 655 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 6:4, 6:4
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