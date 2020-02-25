Штруфф обыграл Баутисту Агута и пробился во второй раунд турнира в Дубае
22:57
Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл испанца Роберто Баутисту Агута (7:6(7:2), 7:5) в первом раунде турнира АТР в Дубае (ОАЭ).
Матч продолжался один час и 53 минуты. В следующем раунде немец сыграет с грузином Николозом Басилашвили.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) — 7:6(7:2), 7:5
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