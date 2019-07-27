Штебе сыграет с Рамосом-Виньоласом в финале турнира в Гштааде

Немецкий теннисист Седрик-Марсель Штебе в полуфинале турнира в Гштааде обыграл португальца Жоау Соузу со счетом 3:6, 6:1, 6:2. В финале немец сыграет с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Седрик-Марсель Штебе (Германия) – Жоау Соуза (Португалия, 5) – 3:6, 6:1, 6:2

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Пабло Андухар (Испания, 7) – 7:6 (7:3), 6:4