Шнур, Керри, Опелка и Изнер вышли в полуфинал турнира в Нью-Йорке

Определились полуфиналисты турнира ATP в Нью-Йорке. За право сыграть в финале поборются канадец Брэйден Шнур, а также американцы Джон Изнер, Райлли Опелка и Сэм Керри.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP New York Open
Призовой фонд 694 995 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джон Изнер (США, 1) - Джордан Томпсон (Австралия, 7) - 6:4, 6:1
Райлли Опелка (США) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - 6:3, 6:4
Сэм Керри (США, 6) - Джейсон Юнг (Тайвань) - 6:3, 3:6, 6:3
Брэйден Шнур (Канада, Q) - Паоло Лоренци (Италия) - 6:7 (7:9), 7:6 (7:5), 7:5
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