Шнур и Опелка сыграют в финале турнира в Нью-Йорке

Канадец Брэйден Шнур переиграл американец Сэма Керри в полуфинале турнира ATP в Нью-Йорке. В другой паре Райлли Опелка из США обыграл соотечественника Джона Изнера.

Финальный матч состоится сегодня, 17 февраля, в 18.00 по московскому времени.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP New York Open

Призовой фонд 694 995 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Брэйден Шнур (Канада, Q) – Сэм Керри (США, 6) – 7:6, 4:6, 6:3

Райлли Опелка (США) – Джон Изнер (США, 1) – 6:7(8:10), 7:6(16:14), 7:6(7:4)