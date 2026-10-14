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«Шлем шести королей» перенесен с октября на декабрь 2026 года

Сергей Филин

Турнир «Шлем шести королей» перенесен на декабрь, сообщили организаторы турнира.

Выставочный турнир должен был состояться в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 21 по 24 октября. Из-за напряженной ситуации в стране он был перенесен и состоятся с 27 по 30 декабря.

В выставочном турнире «Шлем шести королей» в 2026 году примут участие американец Лернер Тьен (заменил итальянца Янника Синнера, который досрочно завершил сезон), серб Новак Джокович, немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс Де Минаур.

Стенд турнира &laquo;Шлем шести королей&raquo;.«Шлем шести королей» под угрозой срыва. Призовой фонд в 13,5 миллиона долларов может оказаться неразыгранным

Выставочный турнир проводится в Эр-Рияде с 2024 года. Оба предыдущих турнира выиграл Янник Синнер.

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Алекс де Минаур
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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