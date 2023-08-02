Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 07:16

Шевченко вышел в третий круг турнира в Вашингтоне

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Александр Шевченко выиграл во втором круге турнира в Вашингтоне. В трех сетах он переиграл американца Себастьяна Корду — 5:7, 7:6 (7:4), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. 22-летния россиянин 5 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету 23-летнего Корды 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 из 24 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником россиянина будет победитель матча Грегуар Баррер — Дэниэл Эванс.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Шевченко (Россия) — Себастьян Корда (США) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/washington/2023/
Теннис
Александр Шевченко
2
Читайте также
Контракты Овечкина и Кузнецова вошли в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic
Килиан Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с «ПСЖ»
Военные ВС РФ сообщили об авиаударах по ВСУ на запорожском направлении
В США определили судью для ведения дела экс-президента Дональда Трампа
В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тим встретится с Чжичжэнем во втором круге турнира в Кицбюэле
Новости
RSS RSS
Все новости