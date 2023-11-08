Шевченко в третьем круге турнира в Метце сыграет с Хачановым
Российский теннисист Александр Шевченко обыграл Мате Валькуса во втором круге турнира в Метце со счетом 7:5, 2:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 42 минуты.
В четвертьфинале Шевченко встретится с соотечественником Кареном Хачановым. Игра состоится завтра, 9 ноября.
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 562 815 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Шевченко (Россия) — Мате Валькус (Венгрия, LL) — 7:5, 2:6, 6:2
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