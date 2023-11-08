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Сегодня, 16:57

Шевченко в третьем круге турнира в Метце сыграет с Хачановым

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Александр Шевченко обыграл Мате Валькуса во втором круге турнира в Метце со счетом 7:5, 2:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 42 минуты.

В четвертьфинале Шевченко встретится с соотечественником Кареном Хачановым. Игра состоится завтра, 9 ноября.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 562 815 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Шевченко (Россия) — Мате Валькус (Венгрия, LL) — 7:5, 2:6, 6:2

Александр Шевченко
Карен Хачанов
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