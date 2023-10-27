Шевченко сыграет с Оже-Альяссимом в третьем круге турнира в Базеле
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг турнира в Базеле. В двух сетах он переиграл Ботика ван де Зандсюлпа из Нидерландов — 6:4, 6:2.
Следующим соперником Оже-Альяссима будет россиянин Александр Шевченко.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 196 000 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6, WC) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, Q) — 6:4, 6:2
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