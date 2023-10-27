Шевченко сыграет с Оже-Альяссимом в третьем круге турнира в Базеле

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг турнира в Базеле. В двух сетах он переиграл Ботика ван де Зандсюлпа из Нидерландов — 6:4, 6:2.

Следующим соперником Оже-Альяссима будет россиянин Александр Шевченко.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 196 000 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6, WC) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, Q) — 6:4, 6:2