Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:30

Александр Шевченко — Рамкумар Раманатан: смотреть матч «мастерса» в Шанхае онлайн

Александр Шевченко сыграет с Рамкумаром Раманатаном в первом круге «мастерса» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Шевченко.
Фото AFP

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет с индийским теннисистом Рамкумаром Раманатаном в первом круге «мастерса» в Шанхае в четверг, 3 октября. Начало — после 11.10 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Шевченко — Раманатан с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

23-летний Шевченко — 56-ая ракетка мира. 29-летний Раманатан занимает 332-е место в рейтинге ATP.

В прошлом году в Китае Шевченко вылетел в 1/64 финала турнира, проиграв Чуну Сину Цену в трех сетах — 6:3, 3:6, 2:6.

«Тысячник» в Шанхае пройдет со 2 по 13 октября.

ATP: рейтинг, турниры, новости и статьи, фото и видео

Теннис
Александр Шевченко
Читайте также
«Спартак» вырвал победу над «Динамо» в матче Кубка России
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Силы ПВО сбили за ночь 113 украинских беспилотников над регионами России
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Неожиданное поражение «Салавата»
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости