Александр Шевченко сыграет с Рамкумаром Раманатаном в первом круге «мастерса» в Шанхае

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет с индийским теннисистом Рамкумаром Раманатаном в первом круге «мастерса» в Шанхае в четверг, 3 октября. Начало — после 11.10 по московскому времени.

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23-летний Шевченко — 56-ая ракетка мира. 29-летний Раманатан занимает 332-е место в рейтинге ATP.

В прошлом году в Китае Шевченко вылетел в 1/64 финала турнира, проиграв Чуну Сину Цену в трех сетах — 6:3, 3:6, 2:6.

«Тысячник» в Шанхае пройдет со 2 по 13 октября.

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