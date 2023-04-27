Шевченко обыграл Вольфа на старте «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Александр Шевченко обыграл американца Джеффри Джона Вольфа в первом круге «Мастерса» в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты.

96-я ракетка мира Шевченко 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету 49-й ракетки мира Вольфа 5 эйсов, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Во втором круге 22-летний россиянин сыграет с чехом Иржи Легечка.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Шевченко (Россия, Q) — Джеффри Джон Вольф (США) — 6:4, 6:4