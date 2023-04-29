Шевченко обыграл Легечку и вышел в третий круг турнира в Мадриде, отдав два гейма
Российский теннисист Александр Шевченко во втором круге турнира в Мадриде обыграл чеха Иржы Легечку со счетом 6:1, 6:1.
Встреча продолжалась 46 минут. На счету 22-летнего россиянина 3 эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнта из 5.
В третьем круге Шевченко встретится с победителем пары Андреа Вавассори (Италия) — Даниил Медведев (Россия).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Шевченко (Россия, Q) — Иржи Легечка (Чехия, 31) — 6:1, 6:1
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