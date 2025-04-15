Шевченко победил Коболли в первом круге турнира в Мюнхене

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Представляющий Казахстан Александр Шевченко пробился во второй круг грунтового турнира в Мюнхене.

В первом круге он победил итальянца Флавио Коболли со счетом :7 (2:7), 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа 40 минут.

В следующей игре Шевченко встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 2 500 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Шевченко (Казахстан, LL) — Флавио Коболли (Италия) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4

Диего Дедура-Паломеро (Германия) — Денис Шаповалов (Канада, 8) — 7:6 (7:2), 3:0 отказ 2-го игрока

Франсиско Черундоло (Аргентина, 5) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:0, 6:2

Фабиан Марожан (Венгрия) — Юстин Энгель (Германия, WC) — 6:4, 6:1

Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды, LL) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:4, 3:6, 6:4

Янник Ханфманн (Германия, WC) — Якуб Меншик (Чехия, 6) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3