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Сегодня, 19:45

Карацев уступил Шевченко во втором круге турнира в Алма-Ате

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Аслан Карацев во втором круге турнира в Алма-Ате уступил Александру Шевченко из Казахстана со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. На счету 31-летнего россиянина 3 эйса, двойная ошибка и реализованный брейк-пойнт.

В третьем круге Шевченко встретится с Франсиско Черундоло из Аргентины.

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 036 700 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Шевченко (Казахстан) — Аслан Карацев (Россия, Q) — 6:1, 6:7 (5:7), 7:5

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