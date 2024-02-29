Шелтон вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

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Американский теннисист Бен Шелтон во втором круге турнира в Акапулько обыграл итальянца Маттео Арнальди со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. На счету 21-летнего американца 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале турнира Шелтон встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Душан Лайович (Сербия).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 206 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бен Шелтон (США) — Маттео Арнальди (Италия) — 7:6 (7:1), 3:6, 6:3