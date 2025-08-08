Шелтон выиграл второй сет в матче против Хачанова

Американец Бен Шелтон выиграл второй сет в финале турнира ATP в Торонто против россиянина Карена Хачанова — 6:4. Спортсмены провели на корте 50 минут.

29-летний россиянин ни разу не подал навылет, допустил 0 двойных ошибок и не реализовал ни одного из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

Первый сет выиграл Хачанов — 7:6 (7:5).

Предыдущий матч между теннисистами состоялся в марте на турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда Шелтон одержал победу со счетом 6:3, 7:5.