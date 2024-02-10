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10 февраля, 06:13

Шелтон сыграет с Полом в полуфинале турнира в Далласе

Руслан Минаев
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Американец Бен Шелтон обыграл австралийца Джордана Томпсона в четвертьфинале турнира в Далласе — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4.

Шелтон вышел в полуфинал и встретится с соотечественником Томми Полом.

В другой четвертьфинале Маркос Гирон (США) победил Фрэнсиса Тиафо (США) — 6:1, 6:4.

Соперником Гирона в полуфинале станет победитель матча Адриан Маннарино (Франция, 4) — Джеймс Дакуорт (Австралия).

Даллас (США)

Турнир ATP Dallas Open

Призовой фонд 756 020 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бен Шелтон (США, 3) — Джордан Томпсон (Австралия, 7) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4

Маркос Гирон (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 1) — 6:1, 6:4

Теннис
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