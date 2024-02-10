Шелтон сыграет с Полом в полуфинале турнира в Далласе
Американец Бен Шелтон обыграл австралийца Джордана Томпсона в четвертьфинале турнира в Далласе — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4.
Шелтон вышел в полуфинал и встретится с соотечественником Томми Полом.
В другой четвертьфинале Маркос Гирон (США) победил Фрэнсиса Тиафо (США) — 6:1, 6:4.
Соперником Гирона в полуфинале станет победитель матча Адриан Маннарино (Франция, 4) — Джеймс Дакуорт (Австралия).
Даллас (США)
Турнир ATP Dallas Open
Призовой фонд 756 020 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Бен Шелтон (США, 3) — Джордан Томпсон (Австралия, 7) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4
Маркос Гирон (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 1) — 6:1, 6:4
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