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9 марта 2025, 07:08

Хачанов сыграет с Шелтоном в третьем круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев

Американец Бен Шелтон вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Индиан-Уэллсе.

12-я ракетка мира победил во втором круге аргентинца Мариано Навоне в двух сетах — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 18 минут.

Следующим соперником Шелтона станет россиянин Карен Хачанов.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 693 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бен Шелтон (США, 11) — Мариано Навоне (Аргентина) — 6:3, 6:2

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Теннис
Бен Шелтон
Карен Хачанов
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