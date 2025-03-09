Хачанов сыграет с Шелтоном в третьем круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе
Американец Бен Шелтон вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Индиан-Уэллсе.
12-я ракетка мира победил во втором круге аргентинца Мариано Навоне в двух сетах — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 18 минут.
Следующим соперником Шелтона станет россиянин Карен Хачанов.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 693 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Бен Шелтон (США, 11) — Мариано Навоне (Аргентина) — 6:3, 6:2
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