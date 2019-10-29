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Шаповалов вышел во второй круг турнира в Париже

18:11
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Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира в Париже. Это произошло после отказа француза Жиля Симона при счете 2:2 в первом сете. Во втором раунде Шаповалов сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Денис Шаповалов (Канада) — Жиль Симон (Франция) — 2:2 отказ 2-го игрока

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